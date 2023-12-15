Demir malzemesi yüklü TIR'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir TIR'da Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 07:26
Demir malzemesi yüklü TIR'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki TIR, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Yasal yükü demir malzeme olan TIR'ın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.

Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Sürücü ise gözaltına alındı.


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