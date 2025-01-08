Piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira! Kapıkule'de ele geçirildi: Tam bin 526 adet...

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda giren bir TIR’da yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira olan 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü Ş.G., gözaltına alındı.

Piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira! Kapıkule'de ele geçirildi: Tam bin 526 adet...
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:11

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na yurda giriş yapmak üzere gelen Bulgaristan plakalı TIR’ı şüphe üzerine X-ray taramasına yönlendirdi.

23 ton kağıt yüklü TIR’da yapılan incelemede, farklı bir yoğunluk tespit edildi. Dorsede her biri 700 kilo olan kağıt rulolar forkliftle dorseden indirildi.

Dorsenin tabanındaki demir levhaları kaldıran ekipler, 2 metre boyunda, 140 santim eninde, 13 santim derinliğindeki boşlukta bin 526 cep telefonu, 290 cep telefonu kılıfı ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON 709 BİN LİRA

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen piyasa değeri 5 milyon 709 bin lira olan telefonlarla ilgili gözaltına alınan TIR şoförü Ş.G., adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #EDirne #telefon #cep telefonu

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