Yurda sokulacaktı... Kapıkule'de 400 bin dolar değerinde esrar yakalandı!
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaptan Andrevo sınır kapısından Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 24 kilo 420 gram esrar yakalandı. İkinci yakalama ise, Almanya'dan Ukrayna vatandaşı arkadaşıyla Türkiye'ye seyahat eden Alman vatandaşı sürücünün otomobilinde gerçekleşti. Yapılan kontrollerde özel olarak yapılmış bölmelerde 43 adet pakette toplam 12 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.
Türkiye'ye seyahat eden Bulgaristan plakalı Bulgar vatandaşı sürücü, gümrük yetkililerine ihracat yasak ve kısıtlamalarına dahil olmayan mal taşımadığını söyledi. Yolcu bölmesinin zemininde yoğunluk tespit edilen araç X-ray taramasına yönlendirildi.
Yapılan kontrollerde yolcu koltuklarının altındaki 2 depoda gizlenmiş halde toplam 22 adet şeffaf paketlerde toplam 11 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
İkinci olayda ise; Ukrayna vatandaşı arkadaşıyla Almanya'dan Türkiye'ye seyahat eden Alman vatandaşı sürücünün otomobilinde X-ray taramasının ardından fiziksel kontrol yapıldı. Ön çamurluklar sökülen araçta yapılan kontrollerde, özel olarak yapılmış bölmelerde 43 adet pakette toplam 12 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan toplam 24 kilo 420 gram esrar miktarının değerinin ortalama 400 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalamalar ile ilgili gümrük müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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