Yurda sokulacaktı: Kapıkule'de X-ray taraması yapılan otobüste kilolarca uyuşturucu yakalandı!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Yurda sokulacaktı: Kapıkule'de X-ray taraması yapılan otobüste kilolarca uyuşturucu yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:14

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

Araç, X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, ekipler tarafından dedektör köpek "Jeff" ile arandı.

Araçta gizli bölmelere yerleştirilmiş 93 pakette 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si otobüs şoförü 3 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #gümrük #Kapıkule #otobüs #uyuşturucu

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