Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler Edirne'de yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler Edirne'de yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:16

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne

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