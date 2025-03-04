Çankırı'da 'aranan şahıs' operasyonu: 48 kişi ve 6 göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:43

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:45

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.

5 TUTUKLAMA

Yapılan aramalarda ise 19.05 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 126 gram sıvı bonzai ve 0.88 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Yakalanan 48 şahıstan 5’i tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.