Çankırı'da 'aranan şahıs' operasyonu: 48 kişi ve 6 göçmen yakalandı
Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı.
5 TUTUKLAMA
Yapılan aramalarda ise 19.05 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 126 gram sıvı bonzai ve 0.88 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Yakalanan 48 şahıstan 5’i tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Etiketler: #Çankırı #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme