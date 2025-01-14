Yurda yasadışı yollarla girmişler: Edirne'de yakalandılar!

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasadışı yollarla girmişler: Edirne'de yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:41

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #Mısır

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