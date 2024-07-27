Yurt dışı çıkış harcına yönelik zammı öngören madde Meclis'te kabul edildi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 23:32

Güncelleme: 27.07.2024 - 23:32

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin ikinci bölümünde yer alan ve 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 500 liraya yükseltilmesini öngören 51'inci madde kabul edildi.

"EMEKLİYE YÜZDE 24 ZAM VERİYORSUNUZ AMA HARÇLARA YÜZDE 233 ZAM YAPIYORSUNUZ"

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, yurt dışı çıkış harcının 500 liraya yükseltilmesini öngören 51'inci madde üzerine yaptığı konuşmada; "Tam tamına yüzde 233 zam. Bir de zam yapılıp sabitlenmiyor, her yıl yeniden değerlemeye tabi tutulacak. Hakikaten bu sinekten yağ çıkartmaktır artık. Madem yeniden değerlemeyi esas alıyorsunuz neden şimdiki zammı yüzde 233 olarak yapıyorsunuz? Emekliye yüzde 24 veriyorsunuz, memura yüzde 19 veriyorsunuz ama harçlara zam yapmaya gelince yüzde 233 zam yapıyorsunuz. Bu vatandaş ne yiyip ne içecek, neye mecbur bıraktığınızın farkında mısınız" dedi.

"BU TEKLİFTEN VAZGEÇİN"

Sözlerine, "Daha önce yurt dışına çıkış harcı 50 lirayken Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 Mart 2022 tarihinde 150 liraya çıkarılan yurt dışı harcının şimdi 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili bir teklif" ifadeleriyle başlayan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şöyle konuştu:

"Bugün gençlerimiz, vatandaşımız yurt dışına çıkmak için müracaat ettiğinde 100-120 euro vize alabilmek için ücret ödüyor. Bugün ülkemizde vize talebinde bulunanların neredeyse önemli bir kısmına vize randevusu verilmiyor. Randevu alanların çoğunluğuna da vize verilmiyor.

Vatandaşlarımız geçen yıl 8 milyon 743 bin 760 kişi vize alarak ya da vizesiz yurt dışına çıkmış. Bu artıştan beklenen gelir 4 milyar lira. Yani kısacası vatandaşımız zaten zar zor vize almak için mücadele etmekte, gençlerimiz eğitim için yurt dışına çıkabilmeye çalışmakta bir de böyle engelle karşılaşmakta. Değerli arkadaşlar, gelin, bu tekliften vazgeçin, 150 lira olarak devam etsin. Bizim önerimiz bu tekliften vazgeçilsin."