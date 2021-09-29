Yurt dışına kaçan cinsel istismar zanlısı beraat etti

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Kocaeli Körfez’de otomobil galerisi bulunan iş insanı İhsan B’nin 15 yaşındaki B.A’ya yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan mağdur B.A., “Beni kafenin üst katına çıkardı, kıyafetlerimi çıkarttı ve çok çirkin şeyler yaptı. Zorla arabada kıyafetlerimi soydu” dedi. Mağdurun annesi, şikâyetçi olmalarının ardından İhsan B’nin kendilerini tehdit ettiğini ve kızının ifadesini değiştirmesi için para teklif ettiğini savundu.

BİR GARİP DİLEKÇE

Hakkında yakalama kararı çıkartılan İhsan B., Kuzey Irak’a kaçtı. Ancak zanlının avukatı Şamil Gerek, mahkemeye şüphelinin tutuklanmamasına ilişkin güvence verilmesini talep eden bir dilekçe gönderdi. Dilekçede, “Şüpheli 45 yaşında, 5 çocuk sahibidir. İzmit Körfez köklü ve geniş bir aileye mensup, başarılı bir iş adamıdır. Haksız tutuklanmanın önüne geçebilmek amacıyla müvekkilimin Türkiye’ye dönerek adli makamlar huzurunda savunmasını yapabilmesi için tutuklanmama güvencesi verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sanık avukatının talebi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bunun üzerine yurda dönerek ifade veren İhsan B., kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu öne sürdü.

İTİRAZ EDİLECEK

İhsan B, hakkında 21 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle İhsan B’nin beraatine karar verdi.

Karara tepki gösteren mağdurun avukatına Ayşe Pınar Eren, karara itiraz edeceklerini belirtti. Eren, “Dosyada eksik incelemeler ile beraber beraat kararı verilmiştir. Çocuğun beyanlarının esas alınmasını, uzman görüşlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini idüşünüyoruz” dedi.