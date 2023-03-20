Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar Günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tedbirler doğrultusunda yurtdışında kullanılan oyların Türk Hava Yolları'ndan (THY) kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar resmi gazetede yayımlandı.
Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak olan Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurtdışına gönderilmesi ile yurtdışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurtdışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.
Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusuluların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi.
Yurtdışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise THY'den kiralanacak uçaklarla getirilecek. Getirilecek olan oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı