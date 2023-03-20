Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:24

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:35

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar resmi gazetede yayımlandı.

Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak olan Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurtdışına gönderilmesi ile yurtdışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurtdışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusuluların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi.

Yurtdışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise THY'den kiralanacak uçaklarla getirilecek. Getirilecek olan oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.

