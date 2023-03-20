Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar Günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tedbirler doğrultusunda yurtdışında kullanılan oyların Türk Hava Yolları'ndan (THY) kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:24
Yurtdışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek
Abone Ol google-news

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar resmi gazetede yayımlandı.

Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak olan Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurtdışına gönderilmesi ile yurtdışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurtdışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusuluların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi.

Yurtdışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise THY'den kiralanacak uçaklarla getirilecek. Getirilecek olan oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.
 


Yüksek Seçim Kurulu Seçim genel seçim cumhurbaşkanlığı seçimi yurtdışı

İlgili Haberler

Seçime 54 gün kala seçmen listeleri 'askıya' çıkarıldı

Seçime 54 gün kala seçmen listeleri 'askıya' çıkarıldı
EYT'liler: İktidarla seçimde görüşeceğiz

EYT'liler: İktidarla seçimde görüşeceğiz
Seçim süreci başlarken ilginç iddia: Erdoğan miting yapmayacak

Seçim süreci başlarken ilginç iddia: Erdoğan miting yapmayacak

En Çok Okunan Haberler