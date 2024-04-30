Yurtdışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen sınır hattında yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:36
Yurtdışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen sınır hattında yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 20 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen sınır hattında yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.


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