Yurttaş, KDV indirimini yeterli bulmadı: Bıktım artık

15 Şubat 2022 Salı, 11:54

Siirt’te yurttaşlar, gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin her yere yansımadığını, yansıyanların da yeterli olmadığını belirtti.

El arabasında sebze meyve satan Mehmet Yılmaz şunları söyledi:

"KDV’nin düşürülmesi hiçbir şeye yansımadı. En önemlisi de insanların aklıyla alay etmeleri. Ben domates satıyorum neye yansıdı? Domates almışız 8 TL maliyeti. 10 TL'ye satıyorum. Market, manav 13-14 TL'ye satıyor. 13-14 TL nedir? Bunlar kilo başı kazanıyor. Ben halkçıyım benim halkım açlık çekiyorsa, benim insanım açlık çekiyorsa, dışardaki adam gelip bin euro ile istediği şeyi yapıyorsa, otellerde konaklıyorsa krallar gibi. Kusura bakma ben bu hükümete oy vereceğime kafamı yere basarım daha iyi.

Tüp 250 TL. Bir haftadır tüpü yapamamışız. Tüpü nasıl yapacaksın hadi git tüpü taktır, nasıl taktıracaksın? Bilerek ocak yakıyoruz. Elektrik olmuş 500-600 TL. Resmen kafa buluyorlar. Hakla alay ediyorlar. Ben ne CHP’liyim, ne HDP’liyim… Başka bir şey neyse onu söylüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Bak ayakkabı. 8-9 aydır ayakkabım yoktu daha yeni alıyorum. 100 TL'ye naylon ayakkabı. Bez bez. Hatırlıyorum 40 TL'ye alıyordum bu ayakkabıyı. Şu an 200-300 TL olmuş.”

"OLAN GARİBANA OLUYOR"

KDV indirimin her yerde yansımadığını belirten Recep Gülçiçek şunları söyledi:

"Yansımış ama az yansımış. Herkese değil sadece bu zincir marketlerde. O da fiyatlar bazen yüksek oluyor. Bazen düşük oluyor. Yansımamış. Bakkallarda yok. Herkes vurduğu gibi gidiyor. Yürü ya kulum başka bir şey değil. Olan garibana oluyor, zavallıya oluyor, işsize oluyor. Başka bir şey yok. Mutlu desen mutlu değiliz. Gerçekten yaşamıyoruz biz. İş arıyoruz iş yok. Bir yere gidiyoruz ekmek arıyoruz ekmek yok. Valiye çıkıyoruz kimse yardımcı olmuyor. Ne yapacağız, sonumuz nedir, Allah aşkına, sonumuz ne? 52 yaşındayım ben hastayım iş bulamıyorum. İŞKUR’a başvurdum, 3 aylık için. İsmin dahi çıkmadı. Evde 9 nüfusum var. Ben bıktım artık"

Marketlerde fiyatların daha yüksek olduğunu söyleyen Kemal Olgun, "Ben görmedim. Büyük marketler çok yüksek. Alışveriş yapacaksın, evde eksik bırakabilir misin? Ama fiyatlar yüksek. Çok yüksek. Yumurtaya baksana, yağa baksana inşallah düşerler" dedi.