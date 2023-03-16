Yurttaş Kılıçdaroğlu'na ayrıntılarıyla anlattı: Soylu talimat verdi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:49

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:03

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. Üç lider Şanlıurfa’da incelemelerde bulunarak sel felaketine ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Liderlere; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, bölgede yaptığı konuşmasını bitirirken; bir kişi “Burası siyaset yeri değil, acımız var” dedi. Bunun üzerine liderleri izleyen vatandaşlar, o kişiyi yuhaladı ve ardından “Hükümet istifa” sloganları attı.

KARŞI PROTESTO: HÜKÜMET İSTİFA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun protesto edilmesine karşılık, çevredeki diğer yurttaşlar da “Hükümet İstifa” sloganları attı.

“SOYLU AZ ÖNCE GELİP TALİMAT VERDİ"

Şanlıurfalı bir vatandaş, liderlere şunları söyledi:

“Çocuklarım üstüne yemin ederim ki bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız. Ahmet Bahçıvan dönemi hariç kimse Urfa’nın altyapısına el atmadı. Senin hak, hukuk ve adalet yürüyüşünü takdir ettik. Urfa halkı inandı. Kenar mahalleler komple sizi destekliyor.”

“ŞU ANDA 4 MİLYONLUK ZARARIM VAR”

Afetten etkilenen bir esnaf ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“3 tane işletmem var. 20 tane nüfusa bakıyorum. Yani gerçekten şu anda 4 milyonluk zararım var. Benim sermayem olsaydı size ve Türkiye halkına kurban olsaydı. Ben de bunu kredilerle, mektuplarla çeviriyorum. Gerçekten zor durumdayım. Aksi takdirde benim şahsımın yok oluşuna, ailemin bitmesine neden olacak. Biz ciddi anlamda, kağıt üzerinde değil, yanımızda bir güç istiyoruz. Bir destek istiyoruz. Sabahtan beri kahvaltı yapmadan kilometrelerce yürümüşüz. Yani insanlar için ne yapabiliriz? Birden kendimizi mağdur insan halinde gördük. Gerçekten mağdur durumdayız. Samimiyetimle söylüyorum, mağdur durumdayız. Şu anda Piazza AVM’yi gidip görebilirsiniz. Piazza AVM’de şu anda 1. kat iki metreye kadar su dolmuş. Elektronik mağazası işletiyorum. Hiçbir ürün şu anda kullanılamaz. Hiçbir ürün tekrar satışa sunulamaz. Biz gerçekten mağduruz. Takdir sizin, takdir milletin.”

"BİZİ BUNLARDAN KURTARIN"

Şanlıurfalı yurttaşlar, “Buraya Aziz Aydınlık dışında hiç kimse gelmedi” dedi. Bir başka yurttaş ise “Ümidim sizlersiniz. Oylarımızın hepsi size helal olsun. Hepimiz size oy vereceğiz” diye konuştu. Bir diğer yurttaş, Kılıçdaroğlu’na “Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Bizi bunlardan kurtarın. Yeter artık” dedi.

"AK PARTİ HEMEN İSTİFA ETSİN”

Şanlıurfa bir kadın ise şunları söyledi:

“Mahvettiler. Bitirdiler. Daha aklınız başınıza gelmedi mi? Bu az demek ki bize. Yıllarca emek verdik biz. Bu mudur bedeli? Biz yıllarca AK Parti’ye gece gündüz demeden çalıştık. Ama biz bugün bu olanları hak etmiyoruz. AK Parti hemen istifa etsin. Benim bütün sözüm o yuhalayanlaradır. Adam olsalar AK Parti’yi yuhlarlar.”