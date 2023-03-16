İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz: 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından gerek HDP’den gelen açıklamalar gerekse CHP’nin HDP ile temas halinde olmasının İYİ Parti içindeki milliyetçi kanatta “rahatsızlık yarattığı” belirtiliyor.

Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve CHP ile HDP arasındaki temastan ve Akşener’in bu temas ile ilgili “CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez” sözlerinden de “rahatsızlık duyduğu” ve “partisinden istifa edeceği” ileri sürülüyor.

(Yavuz Ağıralioğlu)



PARTİ İÇİ MUHALEFET

Ancak İYİ Parti kulislerinde, “Ağıralioğlu’nun partisinden istifa etmek yerine, parti içi muhalefette kalacağı” belirtiliyor.

Öte yandan Ağıralioğlu, partisinin grup toplantısından çıkışta, gazetecilerin “istifa edip, AKP’ye katılacağına” yönelik iddiaların sorulması üzerine “sessiz kaldı.”