İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz: 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
İYİ Parti’de, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik itirazlar sürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına önce karşı çıkıp, ardından kabul etmesine” tepkili olduğu ve pazartesi yapacağı açıklamayla bunu dile getireceği belirtiliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından gerek HDP’den gelen açıklamalar gerekse CHP’nin HDP ile temas halinde olmasının İYİ Parti içindeki milliyetçi kanatta “rahatsızlık yarattığı” belirtiliyor.
Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve CHP ile HDP arasındaki temastan ve Akşener’in bu temas ile ilgili “CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez” sözlerinden de “rahatsızlık duyduğu” ve “partisinden istifa edeceği” ileri sürülüyor.
(Yavuz Ağıralioğlu)
PARTİ İÇİ MUHALEFET
Ancak İYİ Parti kulislerinde, “Ağıralioğlu’nun partisinden istifa etmek yerine, parti içi muhalefette kalacağı” belirtiliyor.
Öte yandan Ağıralioğlu, partisinin grup toplantısından çıkışta, gazetecilerin “istifa edip, AKP’ye katılacağına” yönelik iddiaların sorulması üzerine “sessiz kaldı.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!