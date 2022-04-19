Yurttaş zamlarla boğuşurken kurumlar tüketim bilgilerini vermiyor

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Cumhurbaşkanlığı ile 17 bakanlığa, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, Aralık 2021 ile Ocak-Şubat 2022 döneminde ödenen elektrik ve doğalgaz faturalarını sordu. Cumhurbaşkanlığı ile dokuz bakanlık sorulara yanıt verirken sekiz bakanlıktan hiç yanıt gelmedi. Cumhurbaşkanlığı ile beş bakanlık da sorulara yanıt verdi ancak ne kadar ödeme yapıldığını açıklamadı. Sadece dört bakanlık bu dönemlerde kullanılan elektrik ve doğalgaz tüketimi hakkında bilgi paylaştı. CHP’li Özdemir, gelen yanıtları raporlaştırdı. Rapora göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Yanıt vermeyenler: Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı.

- Yanıt verenler: Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı.

Elektrik ve doğalgaz tüketimi hakkında bilgi veren bakanlıklar şu verileri paylaştı:

- Ticaret Bakanlığı: Aralık 2021’de 1 milyon 486 bin 635 TL elektrik faturası ödendi. Fatura Ocak 2022’de 3 milyon 456 bin 297 TL’ye çıktı. Doğalgaz tüketimi için Aralık 2021’de yaklaşık 818 bin 645 TL, Ocak 2022’de 1 milyon 167 bin TL ödendi.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Aralık 2021’de elektrik faturası için 444 bin 294 TL, Ocak 2022’de de 1 milyon 37 bin 495 TL ödeme yapıldı. Bakanlık doğalgaz aboneliğinin ön ödemeli olduğunu, bu dönemlerde alım yapılmadığını bildirdi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Aralık 2021’de elektrik faturası için 334 bin 68 TL, Ocak 2022’de de 784 bin 370 TL ödendi. Bakanlık, doğalgazda tüketilen metreküp miktarlarını paylaştı.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Aralık 2021’de elektrik tüketimi için 1 milyon 688 bin 209 lira, Ocak 2022’de de 1 milyon 713 bin 400 TL fatura ödendi. Doğalgaz tüketimi Aralık 2021’de 946 bin 125 TL, Ocak 2022’de ise 1 milyon 486 bin 580 TL oldu.

"NEYİ, KİMDEN GİZLİYORLAR?"

CHP’li Sibel Özdemir, “Yanıt vermeyen bakanlıklar neyi, kimden gizliyor” diye sorarken “Cumhurbaşkanlığı’nın aylık elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri için adres gösterdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bizatihi kendisi bilgi edinme talebine yanıt dahi vermemiştir” tepkisini gösterdi. Bu yılın ilk üç ayı içinde doğalgaza yüzde 68-125, elektriğe ise yüzde 184-372 oranlarında zam yapıldığını belirten Özdemir, “Bakanlıklar milyonlarca lira elektrik, doğalgaz faturası öderken hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlar ya faturalarını ödeyemiyor ya da televizyon ışığı altında oturuyor. 2021’de 2 milyon 776 bini mesken olmak üzere toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği, 951 bini konut olmak üzere toplam 1 milyon 93 bin 581 abonenin ise doğalgazı kesildi” dedi.