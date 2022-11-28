Yurttaşa 'matrah' oyunu: Bayilerde otomobil yok, ocak ayında zam yolda!
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesi sonrası otomobil almak isteyenler yurttaşlar bayilerde araç bulamadı. Matrah düzenlemesi yapıldı ancak bayilerde araçların stoklandığı ve ocak ayında zam beklentisinin oluştuğu öğrenildi.
Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Sıfır otomobillerde oluşan indirimler sonrası yurttaşlar bayilere akın etti.
Ancak bayilerde sıfır otomobil bulabilmek neredeyse imkansız. Bazı bayilerin ise otomobilleri stokladığı ifade edilirken, yılbaşında otomobil fiyatlarında yeni zam beklentisi oluştuğu öğrenildi.
Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi.
YURTTAŞLAR ENDİŞELİ
Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu. İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor.
Bayiler yurttaşlara aralık ve ocak ayı için gün verirken; yurttaşlar ise aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.
Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.
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