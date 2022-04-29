Yurttaşa 'tasarruf' öğütleyen Diyanet'in 9 günlük ramazan harcaması milyonu aştı

29 Nisan 2022 Cuma, 15:30

Artan gıda fiyatları yükselen enflasyon yüzünden rahatça ramazan alışverişi bile yapamayan yurttaşlar ekonomik krizi derinlemesine yaşarken, iktidar bu yıl da ramazan ayını şatafatlı sofralarda, renkli programlarla geçirdi.

Öyle ki hutbelerinde yoksulluk ve açlığın sınav olduğunu söyleyen, yurttaşlara tasarruf ve akşam pazarı tavsiyesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl Diyanet TV'de yayımlanan 9 günlük ramazan programları yayını için 1 buçuk milyon TL’lik harcama yaptığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Mart tarihinde “2022 yılı Ramazan ayı boyunca İstanbul'da gerçekleştirilecek olan iftar ve sahur programları için gerekli canlı yayın aracı, teknik hizmetleri, ışık, canlı yayın ilahi grubu, ses sistemleri ve set işleri hizmet alım işi” başlığıyla ihale düzenledi.

“Son Yapım Medya Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi"nin aldığı ihale, Kamu ihale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında kullanılması gereken tartışmalı 21B maddesine dayanılarak pazarlık yöntemiyle yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile şirket arasında 21 Nisan 2022 tarihinde 9 gün süreli iş için 1.500.000.00 TL'lik sözleşme imzalandı.

RAMAZAN BOYUNCA DEĞİL

İhaleyi ilk olarak 1 aylık süre için yaklaşık 1 milyon 779 bin TL maliyetle düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 25 Nisan 2022'de sonuçlanan ihale ilanında 9 gün için 1 buçuk milyon TL’ye anlaşması ise dikkat çekti.

9 GÜNLÜK HARCAMA 37 BİN 500 FİTREYE DENK

Öte yandan ramazan ayının sonuna yaklaşırken ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla ‘günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak’ verilen fitreyi bu yıl Diyanet 40 TL olarak açıklamıştı. Tek bir öğünün bile 50-60 TL’yi bulduğu ekonomik kriz döneminde Diyanet’in sadece 9 gün aldığı prodüksiyon işi bir günlük 37 bin 500 kişinin fitresine tekabül ediyor.

MİLYONLAR AYNI ŞİRKETE

2021 yılı Ramazan ayı boyunca İstanbul'da Dolmabahçe Camii önündeki limanda gerçekleştirilecek İftarı Beklerken adlı program ve yine 2021 yılı Ramazan ayı boyunca İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii'nden Gerçekleştirilecek Sahur Bereketi adlı programın canlı yayın, ışık, ses ekip ve ekipman hizmet alım işini de “Son Yapım Medya Prodüksiyon Hizmetleri Şirketi” almıştı. İki program için toplamda 1 milyon 120 bin TL harcanmıştı.