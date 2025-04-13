Yurttaşı unutup 'tekke’ye 500 milyon harcamışlar: İBB'nin eski döneminde 'Escobar düzeni'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 13.04.2025 - 12:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından İBB'nin AKP döneminde yapıldığı ortaya çıkan ancakyargı tarafından hiçbir işlem yapılmayan dosyalarda bu sefer adres Okmeydanı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinden sonra müfettişlere incelenmesi talimatı verdiği dosyalardan biri de, kuruluş amaçlarından biri yurttaşlara ucuz konut tahsis etmek olan KİPTAŞ tarafından yaptırılan “Okçular tekkesi” ile ilgili ihaleydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Temmuz 2010’da, Okmeydanı’nda kalıntıları bulunan Okçular Tekkesi'nin, hibe karşılığı yeniden yapılması için KİPTAŞ’a başvurdu. KİPTAŞ, alınan Yönetim Kurulu kararı kapsamında söz konusu işi 20 Ekim 2010'da ihaleye çıkarttı. Altı firmaya, “Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne” göre açılan söz konusu ihaleye teklif vermeleri için davet gönderilirken firmadan ikisi ihaleye teklif yollamadı, bir firmanın teklifi ise geçersiz sayıldı. İhale 15 milyon 750 bin TL’ye, Güryapı İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Dış Tic. A.Ş.’ye verildi. Güryapı firmasının sahibi Hasan Gürsoy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatip okulları dönemindenarkadaş oldukları biliniyor.

İşle ilgili İBB’nin şirketi KİPTAŞ zararının oluşup oluşmadığı ve varsa kamu zararına sebep olanların belirlenmesi amacıyla, Mart 2022’de “Başkanlık Makamından inceleme ve araştırma izni alındı. Görevlendirilen müfettiş, “Tevdi Raporunu” 29 Nisan 2022 tarihinde tanzim etti.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu’nun, şirket ana sözleşmesine göre, şirketin gelirlerini tekke yapılarının restorasyonuna hibe veya yardım şeklinde harcama yetkisine sahip olmadığını belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“KİPTAŞ’ın 22.894.664,89 TL gelirinin Okmeydanı Okçular tekkesinin özel yararına kullandırdığı, başka bir anlatımla eski KİPTAŞ Yönetim Kurulunun kendilerine tanınan yetkilerin dışına çıkarak; şirketin malları üzerinde, yönetim kuruluna verilmemiş bulunan hak ve yetkileri kullanmak suretiyle, şirket mallarını ihlal ettiği ve şirkete işlemiş yasal faizi hariç 22.894.664,89 TL zarar verdiği ve Okçular tekkesine haksız yarar sağladığı…”

TEKKENİN TOST MAKİNASINI DA KİPTAŞ ALMIŞ

Tekke yenilenmesi işi için KİPTAŞ’ın, 22 milyon 894 bin 664 TL gelirinin hibe edildiği ve böylece şirketin zarara uğratıldığı belirtilen raporda, tekkenin iç donanımı için yapılan harcamaya da yer verildi.

Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve diğer yetkilerin ayrıca, söz konusu tekkenin içinin donatılması için bedeli 63 bin 634 TL tutan 48 adet eşya alınmasına karar verdikleri için sorumlu olduğu belirten raporda, alınan eşyalar şöyle sıralandı:

“Düz, desenli, katlamalı düz ve astarlı türden kumaşlardan mamul perde ve stor perde mekanizmaları ile servis tezgahı, tek sıra önlü camlı servis rafı, meşrubat dolabı,tek küvetli tezgah ve dolabı, dolaplı ara raflı çalışma tezgahı, tek kapaklı tost makinesi, duvar tipi davlumbaz, tezgah tipi soğuk dolap, düz tablalı istif rafı,bulaşık sıyırma tezgahı,çift evyeli çalışma tezgahı, sprey ünitesi, kapılı duvar dolabı,tam otomatik çay makinesi ve demlik, çay ocağı davlumbazı, bakır kaplama demlikli çay seti, tost makinesi, kahve makinesi, duvar dolabı, çöp kovası, bulaşık makinesi, mikro dalga ısıtıcı ve taze meyve sıkacağı.”

MİLYON DOLARLAR HARCANDI, KOVUŞTURMAYA YER YOK DENDİ

Raporun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

“Söz konusu tekkenin projelerinin, inşaat ve uygulama işlerinin şirket bütçesinden, yapım işi ihalesi ile karşılandığı, ayrıca şirket tarafından tekkeye mefruşat ve mutfak donanımı adı altında harcama yapıldığı tespit edilmiş olup, mer’i mevzuata aykırı olarak yapılan iş ve işlemler neticesinde tekkenin restitüsyonu ve tefrişatı kapsamında yapılan hibeler neticesinde şirketi zarara uğrattığı tespit edilenler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve uğranılan zararın hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ilgililerinden tazmin ve tahsil edilmesi istenilmiştir.”

KİPTAŞ’ın ödemeleri yaptığı tarihlerdeki döviz kurlarına göre yapılan toplam harcama tutarı 13 milyon 70 bin 139 dolar olarak hesaplandı. Bugünkü kurdan hesaplandığında bu miktar 496 milyon 665 bin TL'ye ulaşıyor.

Rapor suç duyurusu için, 17 Mayıs 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ancak Başsavcılık, 8 Aralık 2023 tarihinde dosya hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.