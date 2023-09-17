Yurttaşın Halil Konakcı ve Cübbeli hakkındaki sözleri gündem oldu: 'Beyinleri bacak arasında'

Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:05

Güncelleme: 17.09.2023 - 15:05

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalar yapan ve son olarak Hatay’da Fransız işgalini öven imam Halil Konakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Konakçı’nın açıklamalarının sorulduğu “Ben Soruyorum” isimli Youtube kanalında söz alan bir yurttaşın sözleri gündem oldu. Yurttaş, Konakçı’nın açıklamalarına ilişkin, "Her konuşması olay oluyor, şöhret peşinde mi? İş peşinde mi? Ülkenin haline bak biz ne peşindeyiz" dedi.

“BEYİNLERİ O BÖLGEYE ÇALIŞIYOR”

Sözlerini sürdüren yurttaş ayrıca, "Bu insanların beyinleri bacak arasında kardeşim" diyerek tepkilerini sürdürürken Cübbeli Ahmet hakkında da eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Geçen Cübbeli'yi dinliyorum, ya şoka girdim. Adam diyor ki; 'Erkek erkeğe tokalaşırken fazla uzatmayın' diyor. Biz hangi devirde yaşıyoruz, akıl mantık dışı ya. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun derdine düşmüşüz. Yarın benim çocuklarım ne yapar, gençler ne yapacak. Biz onu düşünürken, bunların beyinleri hep o bölgeye çalışıyor. Birisi diyor ki 'Fazla traşlı gezmeyin, kısa tutun' diyor. Yemin olsun dinden soğudum, böyle bir din buysa ben bu dinden değilim. Müslümanlıksa da müslüman değilim. Ya bir insan da çıkıp demiyor mu ne biçim konuşuyorsun"