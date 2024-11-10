10 Kasım’da Anıtkabir

10 Kasım 2024 Pazar

Ankara’nın en etkileyici yapılarından biri olan Anıtkabir, sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda tarihe ve Cumhuriyetin kurucusuna duyulan büyük bir saygının simgesi. Bu görkemli yapıyı ziyaret etmek için ise en anlamlı gün 10 Kasım.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında binlerce yurttaş her yıl olduğu gibi Atasına, Anıtkabir'e koşacak.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Anıtkabir 750 bin metrekarelik alanda bulunuyor. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı. Anıtkabir yapılmadan önce rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi 'Rasattepe'ymiş. Sıradan bir çorak arazi olan Rasattepe Anıtkabir’in inşaasıyla birlikte yeşillenmiş.

ASLANLI YOL

Anıtkabir'in iki girişi var; biri Tandoğan diğeri ise Anıttepe. Anıtkabir’in sembolü haline gelen Aslanlı yoldan geçmek istiyorsanız Tandoğan kapısından giriş yapmalısınız. 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacının, ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor.

ATATÜRK'ÜN HUZURUNDA

Tören Meydanı’ndan sonra Atatürk’ün mozolesine ulaşılıyor. Mozolenin anıtsal basamaklarından çıkarken devasa sütunların altında yükselen bu sade ve etkileyici yapı, ziyaretçilerin üzerinde derin bir saygı ve hayranlık uyandırıyor. Atatürk'ün huzurunda olma hissi tarifsiz duygular uyandırıyor. Bu duyguyu Mustafa Kemal'e minnet borcu olan her yurttaşın yaşaması gerek.

ANITKABİR MÜZESİ

Mozole ziyaretinin ardından ise görülmesi gereken en önemli yer Anıtkabir Müzesi. Müze, Kurtuluş Savaşı’nın kritik anlarını, Atatürk’ün hayatını ve devrimlerini ayrıntılı bir şekilde sergiliyor. Atatürk’ün kişisel eşyaları, Nutuk’un orijinal nüshası, meclis açılış tutanakları ve savaş haritaları gibi birçok değerli eser burada yer alıyor. Özellikle panoramik savaş canlandırmaları ve interaktif sergiler, ziyaretçilere dönemin ruhunu yaşatıyor adeta.

Anıtkabir'de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken anlardan biri de askerlerin nöbet değişimi. Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Anıtkabir içinde bulunan hediyelik eşya dükkânından hatıra olması adına pek çok ürün de satın alınabiliyor.