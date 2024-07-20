Yurttaşlar hayvan katliamı yasasına karşı toplandı: 'Soykırım noktasına geldi'

Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:03

Güncelleme: 20.07.2024 - 21:07

‘Toplayamazsın! Hapsedemezsin! Öldüremezsin!’ ve ‘Ötanazi değil cinayet’ sloganlarının atıldığı eylem kapsamında yapılan basın açıklamasında toplam 17 maddelik yasa teklifinin geçirilmesi halinde sokak hayvanlarının öldürüleceği belirtildi.

Konu hakkında “Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 20 seneden beri, kanunun hayvan hakları lehine olan hiçbir maddesini uygulamayan iktidar ve ortağı, 17 Temmuz'da tüm protestolara rağmen kanlı yasa teklifinin ilk 3 maddesini geçirdiler. Görüşülecek 14 madde daha var. Toplam 17 maddelik yasa tasarısının ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Bir sabah uyandığınızda, sizi selamlayan mahalle sakininiz Çomar'ı, göremeyeceksiniz. Çünkü öldürecekler! Suyunu tazelemek için Sarman'ı arayacaksınız, ama bulamayacaksınız. Çünkü öldürecekler” Çünkü yaşatmayı değil, bir tek öldürmeyi biliyorlar” denildi.

‘VURARAK, GÖMEREK AÇ BIRAKARAK ÖLDÜRDÜNÜZ’

İktidarın iddiasının aksine, hayvanların kısırlaştırılmadığının, barınaklara alınan hayvanlara da eziyet edildiğinin ifade edildiği açıklamanın devamında “Hayvanları kısırlaştırdık ama nüfus azalmadı dediniz. Kısırlaştırmayı bırakın, hayvanları kısırlaştıracak merkezleri bile kurmadınız. Bakımevleri yerine hayvanlar için hapishaneler kurdunuz. Bu barınak adı verilen hapishanelerde hayvanları vurarak, canlı canlı gömerek, damarlarına çamaşır suyu vererek öldürdünüz. Sizin gazabınızdan kurtulan hayvanlar hastalıklardan ve bazen de kapatıldıkları hapishanelerde açlıktan öldü. Hayvanların bir mal gibi üretilip satılmasını durdurmadınız. Üretimi durdurmadığınız gibi bu hayvanları sokağa terk edenlere ceza vermediniz” ifadeleri kullanıldı.

‘HER AKŞAM TENCERE-TAVA İLE SES ÇIKARTIN’

Yurttaşlara eylemlilik çağrısında da bulunulan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı:

“Soykırım noktasına gelen bu son dönemeçte, yaşamdan, adaletten ve özgürlükten yana olan herkese sesleniyoruz: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Alanya’daki eylemlerimize ve nöbet alanlarımıza gelin, dostlarımızla dayanışma gösterin. Kendi mahallenizde, il ve ilçenizde örgütlenin, eylemler yapın, kendi nöbetlerinizi başlatın. Her akşam saat 21'i gösterdiğinde tencere-tavanızla camlarınızdan hayvanlar için ses çıkarın.”