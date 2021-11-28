Yurttaşlar isyanda, iktidar arttırmanın peşinde

28 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kalıcı yaz saati nedeniyle sabahları okula ve işe karanlıkta gitmek zorunda kalan yurttaşın çilesini daha da artıracak bir uygulama hazırlığında olduğu ileri sürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bakanlığın, elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiğini kaydetti.

Gazetemiz, özellikle Türkiye’nin batısında iş ve okul yolculuğundan gün ışığından uzak kaldığı için bunalımda olan yurttaşın sorunlarını gündeme getirmişti. Uygulama yaşama geçerse günlük karanlık süresi 45 dakika daha artacak.

Akın, Türkiye genelinde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üstgeçit, köprü, meydan ve yaya geçidi ile kamuya ait park ve bahçe gibi yerlerin genel aydınlatma saatlerinde değişiklik yapılacağını ifade etti. Sokak ve caddelerin aydınlatmasında yurttaşları daha da karanlıkta bırakacak bir hazırlık olduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Akın şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan özel elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla önümüzdeki günlerde genel aydınlatmanın uygulanacağı saatlerde değişiklik yapılacağı kaydediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre sokak ve caddelerin aydınlatmaları sabahları 30 dakika erken bitirilip akşamları ise 15 dakika geç başlatılacak. Karanlık 45 dakika artacak.”