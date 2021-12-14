Yurttaşlar 'barınamıyoruz" eylemi yaparken yabancılar Türkiye konut piyasasındaki alımlarıyla rekora kırdı

14 Aralık 2021 Salı, 16:28

Türkiye'de döviz kurlarının tarihi seviyelere çıkması ile yabancı yatırımcılara satılan konut sayısı rekor kırıyor. Türk Lirası her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybederken yabancılar Türkiye pazarına yoğun talep gösterdi. Öte yandan yurttaşlar, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla birlikte değil ev almak, artan kira fiyatlarını karşılayamıyor.

Sektör temsilcileri, ilk 11 ayda yabancılara konut satışından elde edilen gelirin yaklaşık 8.5 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmininde bulunurken, yıl sonunda bunun 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Vatandaşlık amaçlı alımların yanı sıra, özellikle İstanbul'da benzer metropollere göre dolar bazında hala düşük kalan metrekare fiyatları ile yatırımın hızlı geri dönüş potansiyelinin yatırım amaçlı yabancı ilgisini artıran faktörler olduğu belirtiliyor.

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre, yabancılara konut satışı Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 adet oldu. Bu sayı, verinin açıklanmaya başladığı 2013 yılından bu yana en yüksek alıma işaret ediyor.

SON BİR AYDA SATIŞLAR ARTTI

Gayrimenkul satış firması Golden Sign'ın Kurucu Ortağı Gül, yabancıların konut talebinde özellikle son üç ayda çok büyük bir artış gözlendiğini belirterek, "İstanbul'a zaten talep çok fazla. TL'nin değeri düşüp dolar çıktığı zaman çok daha cazip hale geliyor" dedi ve ekledi: "Beylikdüzü, Bahçeşehir, Başakşehir ve Esenyurt'ta dört satış ofisimiz var. Bir satış ofisinde daha önce normalde ayda 30-35 daire satılırken, şu anda bu 50-60'lara çıktı. Kurdaki son hareketle birlikte yabancılar ticari gayrimenkul de almaya başladı. Son bir ayda bayağı ticari gayrimenkul satışı da yaptık."

Dolar/TL, dün 14.99 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi seviyeyi görmüştü. TL'nin dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı 14.99 rekoruna göre yüzde 50'yi aştı. TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti. Yabancılara konut satışı liradaki sert düşüşün başladığı Eylül ayında yaklaşık yüzde 26, Ekim'de ise yüzde 12 artış kaydetmişti. Türkiye'de 250 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancılar vatandaşlık hakkı elde edebiliyor.

Konut alımlarının hem vatandaşlık, hem da yatırım amaçlı alımlardan oluştuğunu belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Sadece vatandaşlık başvuruları olarak değil, yatırım amaçlı alımlar da yoğun. Kur atağı olan her dönemde yabancı alımlarında artışlar görmüştük. Ama bu sefer, hepsinden kuvvetli bir alım geldi" dedi ve ekledi: "Yatırım, yabancı taraftan baktığımızda çok cazip hale gelmiş durumda. İstanbul gibi bir dünya kentinden gayrimenkul alıyorsunuz ve bu yatırımınız dolar bazında çok ucuz oluyor. Diğer metropollere göre düşük fiyatlar yatırımı daha cazip hale getiriyor."

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında en fazla satış İran vatandaşlarına yapılırken, bunu Irak, Rusya, Almanya, Kazakistan ve Afganistan vatandaşları izledi.

11 AYDA YABANCIYA SATIŞTAN $8.5 MİLYAR DÖVİZ GİRDİSİ

Yabancıya satışlar Ocak-Kasım dönemi toplamında ise yüzde 39.4 artışla 50,735 olarak gerçekleşti.

Konutder Başkanı Altan Elmas, ilk 11 ayda yabancılara konut satışından 8.5 milyar dolarlık gelir elde edildiğini söyledi. Elmas, "11 aylık yabancıya satışın toplamı 50,735 adet ve yaklaşık 8.5 milyar dolarlık döviz girdisiyle yıl hedefimizi geride bıraktı. Yılsonunda 10 milyar doları yakalayabiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni ekonomi programına en büyük destek yabancıya konut satışından gelecek" dedi.

Yabancılara yapılan konut satışından elde edilen gelire ilişkin açıklanan resmi bir veri bulunmuyor. Sektör temsilcileri, İstanbul'daki metrekare fiyatlarının benzer metropollere göre hala çok düşük olduğunu; fiyatların zaman içinde benzer metropoller gibi değerleneceği beklentisinin de yabancı yatırımcının ilgisinde belirleyici olduğunu söylüyor. Yabancı yatırımcının yatırım amaçlı olarak yüksek getiri sağlayabileceği yeni merkezlere odaklandığına dikkat çeken Golden Sign Kurucu Ortağı Gül, İstanbul'da konutlarda ortalama metrekare fiyatı 500 euro civarında seyrederken, bunun Paris'te 12,000, Londra'da 11,000, Münih'te 8,500, Madrid'de 2,600 euroya çıktığını söyledi. Gül, "Görülüyor ki İstanbul Avrupa metropollerine göre henüz istenilen değere ulaşmış değil. Ancak hızla değer kazanıyor. Konut talebi, yüksek enflasyon ve dövizdeki artış nedeniyle İstanbul dünyada konutun en çok değerlendiği şehirlerden biri. Bu da İstanbul'u yabancı yatırımcı açısından cazip kılıyor."