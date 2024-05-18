Yurttaşlar kıyıların ticarileştirilmesine tepki gösterdi: ‘Kıyılar üzerindeki rant politikalarına dur diyoruz’

Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.05.2024 - 15:54

Kıyıların ticarileşmesine karşı Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA) hareketi öncülüğünde bugün, Datça, Akyaka, Çanakkale, Heybeliada, Bodrum ve Van’ında aralarında olduğu 17 kıyıda eş zamanlı olarak eylem yapıldı.

Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı (KIYIDA) hareketi tarafından ülke genelinde yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin dört bir yanında mücadele eden kıyı hareketleri olarak bir araya geliyor ve bundan sonra mücadelemizi dayanışmayla daha da güçlendirerek, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı’nı kuruyoruz. Kıyı savunucuları olarak bizler; doğanın bir parçası olan kıyıların yok edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Kıyılar üzerindeki rant politikalarına dur diyoruz.

Yaptığımız şey basit; kamusal haklarımızı, ekolojiyi ve müşterek varlığımız olan doğayı savunuyoruz. Yasal düzenlemelerin verdiği güvenceyi, kıyıların kamuyararına kullanılmasının zorunlu olduğunu biliyor, bizler zaten bizimolanı geri almak için mücadele ediyoruz. Kıyılar konusunda belirlenmiş kotalar üzerinden pazarlık yapmayacağımızın; bizlerden çalınan kıyıların hepsini geri istediğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kıyıların sadece insanların olmadığı bilinciyle, tüm ekosistemiyle bir bütün olarak korunması için, tüm kıyıların kendi doğallığında bırakılması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde, yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerininde dayanışma içinde olacağını biliyor ve tüm demokratik kurumları Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz."

"KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Burgazadalı yurttaşlar da bugün Madam Martha Koyu’nda kıyıların ranta değil, halka açılması için bir araya geldi.

Burgazada Mahalle Meclisi-Martha Koyu Dayanışması tarafından yapılan açıklamada “Martha koyu için hiçbir özel koruma tedbiri alınmamıştır. Sahilde bulunan ve yıkım kararı olan kaçak bina için hiçbir işlem yapılmamaktadır. Var olan yapının restorana çevrilme olasılığı ve sahilin doğal güzelliği ticari bir iştah kabartmaktadır. Ülkemizde ve Adalar’da herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıların çoğu, turizm-ticaret eksenli faaliyetler yoluyla zaten kamuya kapatılmıştır. Adalardaki sivil gruplar olarak bizler, doğal, kültürel değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bütün isteğimiz zaten yasalar çerçevesinde korunmaya alınmış kıyıların, kamu yararına sorumlu kurumlar tarafından uygulamaya konulmasıdır” denildi.