Yurttaşlar, Mersin'de orman vasfından çıkarılan arazi için tepki gösterdi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Bozön köyünde deniz manzaralı alan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile orman vasfından çıkarılmıştı. 54 bin metrekarelik arazinin ne için kullanılacağı belirsiz. Halk da belediye de arazinin ranta kurban edilmesinden endişeli.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Hazine’ye devredilen Bozön Mahallesi’ndeki alanda yurttaşların endişelerini dinledi. Kararı öğrenince alanın kullanımı konusunda başvuru yaptıklarını belirten Tarhan, “Mesire alanı olarak kullanılabilir. Mersinliler özellikle sıcak havalarda gidecek yer arıyor. Ya da güneş tarlası yapılabilir. Bu da tarımla uğraşan vatandaşların düşük maliyetle enerjiye ulaşmasını sağlayabilir. Yeniden orman haline getirilebilir. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte biz de bir ucundan tutabiliriz” diye konuştu.

"HALKIN GÖRÜŞÜ ALINSIN"

Bozön Mahalle Muhtarı Veli Göknur da “Bizim haberimiz yok. Ne yapılacaksa halkın faydasına kullanılsın. Halkın görüşü alınsın. 5 Ocak’ta kararname çıktı ve bizim 6 Ocak’ta haberimiz oldu. Oysa belediyenin, halkın görüşü alınarak toplumun çıkarlarına bir uygulama yapılabilir” dedi.