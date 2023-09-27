Yurttaşlara yedireceklerdi... Kilolarcası imha edildi!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:56

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:56

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı Sokak’taki, Suriye uyruklu kişiye ait ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında, ruhsatsız iş yerinde, merdiven altı süt ve süt ürünleri üretimi yapıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, yapım aşamasında olan ve piyasa sürülmeye hazır, peynir ve kaymak bulundu.

Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda üretilen bazı ürünlerin ise yerlerde olduğu görüldü.

19 BİN 295 TL İDARİ PARA CEZASI

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 200 kilo peynir ve 10 kilo kaymağa imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle belediye tarafından bin 295 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 18 bin TL olmak üzere, toplam 19 bin 295 TL idari para cezası uygulandı.

İş yeri hakkında da yasal işlem başlatıldı.