Yurttaşlardan köpek kulübelerini toplayan Çankaya Belediyesi'ne tepki

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 23:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 23:00

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Ahmet Arif Parkı'nda bir araya gelen yurttaşlar, Çankaya Belediyesi'nin hayvan klübelerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan yurttaş Esra K., "Sokak hayvanlarını istemeyen hiçbir belediyeye oy yok" dedi.

Diğer yurttaş Aycan O., "Ben elimden geldiğince sokaktaki canlarımızı besliyorum. Kulübelerin kaldırılmasıyla şok oldum. Ben CHP'ye oy veren bir yurttaş olarak CHP'li belediyenin bu durumunu yakıştıramadım ve utanç duydum" diye konuştu.