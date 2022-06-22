Yurttaşlardan orman yangınlarına sert tepki: 'Bina yapmak istiyorlar, sonra da bir film uyduruyorlar'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 18:04

Marmaris'te dün akşam başlayan yangın ilerleyerek devam ediyor. Yangın son olarak Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.

Geçen yılın yaz aylarında ise onlarca alanda yangın çıkmış, binlerce hektar orman kül olmuş ve ağır kayıplar verilmişti. Yangınların yeniden başlaması tekrardan aynı kayıpların verilip verilemeyeceğini gündeme getirdi.

Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, yangınların söndürülmesinde yaşanan ihmaller zinciri ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

"BİNA YAPMAK İSTİYORLAR, SONRA DA BİR FİLM UYDURUYORLAR"

Sabotaj olma ihtimalini de düşündüğünü belirten bir yurttaş, sorunun önlem alınmamasından kaynaklandığını belirtti. Ekipmanın ve personel imkanının az olduğunu belirten yurttaşlar tepkilerini aşağıdaki cümlelerle dile getirdiler:

Sorumlunun kim olduğunu biliyoruz. Söylememe, isim vermeme gerek var mı?





Sorumluları ülkeyi yönetenler, başkasında kabahat aramayacağız.





İmar için yapılan şeyler bunlar. Memleket zarar görsün diye yapanlar da var.





Ülkemizin topraklarını başkalarına satıyorlar. Bu da hükümetin bir politikası bence.





Bina yapmak istiyorlar, sonra da bir film uyduruyorlar.





Güya uçaklar gelecekti. Yangınla mücadele kolay bir iş değil.

Kamera: İsmail Bayraktar