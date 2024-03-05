Yurttaşların kapanması için eylem yaptığı Uskumruköy’deki işletme dereyi kirletti

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

AKP iktidarının İstabul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi “mega projelerle” ağır tahribat yarattığı, megakentin hava ve su kaynağı Kuzey Ormanları’nda talan hız kesmiyor.

Kuzey Ormanları Savunması’nın verilerine göre başta İstanbul Havalimanı olmak üzere projeler için en az 13 milyon ağaç kesildi. İCA İÇTAŞ inşaat tarafından yapımına 2022’de başlanan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre 2026’da bitmesi planlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli için Kuzey Ormanları’nın Sarıyer Uskumuköy mevkisinde kaçak beton santralı kurulmuştu.

Yaşam savunucuları ve çevrede yaşayan yurttaşların tüm itirazlarına karşın çalışmalarına devam eden santralın, bölgeden geçen Tatlısu Deresi’nin rengini değiştirdiği belirtildi. Santrala karşı 38 haftadır eylem yapan Uskumruköy Platformu üyeleri dereden örnek alarak iki farklı laboratuvara teslim etti.

Uskumruköy Platformu’ndan Hasan Sarıkaya konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Beton mikserlerinin yıkanması sırasında suyun dereye karıştığını belirten Sarıkaya, “Her beton santralında havuz olur. Havuzun suyu taştığında da Tatlısu Deresi’ne karışıyor. 30 yıl önce ışıl ışıl akan deremiz bu hale geldi” dedi.

İBB’DEN TALEP

Derenin, Kilyos Plajı bölgesinden akarak denize ulaştığına dikkat çeken Sarıkaya, “mahkemede delil olarak kullanabilmek için İBB’ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden de bölgeden numune alması için talepte bulunacaklarını” kaydetti. Sarıkaya, “Hazine ve askeri arazilerin özelleştirimesi, birçok alanın ormandan çıkarılmasıyla Kuzey Ormanları yapılaşma ve şehirleşmeye açılacak” diye konuştu.