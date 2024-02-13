Yurttaşların şikayetleri ortaya çıkardı: Çeşme'de hazine arazisine kaçak inşaat yapan 6 şüpheliye gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, hazine arazisi üzerinde kaçak inşaat kazısı yaptığı saptanan 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı, bir iş makinesine el konuldu.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Ayayorgi mevkisinde, iddiaya göre hazine arazisi üzerine kaçak inşaat kazı çalışması yapılması üzerine çok sayıda yurttaş şikayette bulundu. Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
6 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine kaçak inşaat kazısı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı, iş makinesine de el konuldu.
Şüpheliler hakkında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı ve olayın meydana geldiği alana giriş yasağı ile adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.
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