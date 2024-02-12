Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı var!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:32

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı."