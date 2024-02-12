Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı var!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı."
7?4?? İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-11” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 12, 2024
??7??4??9?? Ruhsatsız Tabanca,
??7??2?? Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
??2??6?? Uzun Namlulu Tüfek,
??1??6??4?? Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
??9??9??8?? Silah… pic.twitter.com/zaGSzim0wj
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