Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı var!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı."


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