Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
Eskişehir’de kaçak kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yapıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Odunpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alındı.
Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce, 3 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada, 40 santimetre genişliğinde, 50 santimetre derinliğinde 3 adet çukur açıldığı tespit edilirken olay yerinde; 1 adet dedektör, 1 adet keser, 1 adet köşebent demir, 14 adet kalem pil, 1 adet paslanmış 7.62 milimetre çapında fişek, 1 adet paslanmış kovan ve 1 adet eldiven ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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