Yurttaştan alınan vergiler rekor kırdı, giderler katlanarak arttı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

İğneden ipliğe her ürüne gelen zamlar yurttaşı bezdirirken vergi gelirlerini artırıyor. Bununla birlikte harcamalar da katlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, içerisinde bakanlıklar ile genel müdürlüklerin de bulunduğu genel bütçeli idarelere Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 1.7 trilyon TL’ydi. Kurumların üç aylık toplam harcaması ise 565.6 milyar TL oldu.

Örneğin, Cumhurbaşkanlığı’na, Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği 3.8 milyar TL’ydi. Üç aylık harcaması 1.1 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamının 4.2 milyar TL’ye çıkarılması dikkat çekti. Bazı bakanlıkların ödenek toplamı da başlangıç ödeneklerine göre artırıldı. Ödeneği ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki bütçesi 16.1 milyar TL’ydi. Üç aylık harcaması 5.1 milyar TL oldu.

VERGİLER COŞTU

Bütçenin vergi gelirleri de arttı. Bu yıl için bütçe ile hedeflenen vergi geliri toplam 1.2 trilyon TL’ydi. Mart itibarıyla tahsilat 455.1 milyar TL oldu. Gelir vergisinde yıllık hedef 257.1 milyar TL’ydi. Üç aylık gerçekleşme 68.7 milyar TL oldu. Kurumlar vergisinde yıllık hedef 172.4 milyar TL’ydi. Üç aylık gerçekleşme 102.8 milyar TL ile rekor kırdı. Motorlu taşıtlar vergisinde 24.5 milyar TL’lik yıllık bütçe hedefine karşılık üç ayda 9.7 milyar TL tahsilat yapıldı. Değerli konut vergisinde yıllık hedef 30.1 milyon TL’ydi. Üç aylık tahsilat 23.1 milyon TL oldu.

ZAMLAR DA YARADI

Bütçede bu yıl için hedeflenen ÖTV geliri 219.4 milyar TL’ydi. Üç ayda tahsilat 65.8 milyar TL oldu. Bazı kalemlerde ise daha yılın yarısı bile olmadan bütçede hedeflenen gelirin yarısı tahsil edildi. Petrol ve doğalgaz ürünleri, yani akaryakıttan beklenen yıllık ÖTV geliri 31.4 milyar TL’ydi. Üç ayda 15.4 milyar TL gelir elde edildi. Alkollü içkilerden alınan ÖTV’de 26.1 milyar TL’lik yıllık hedefe karşılık üç ayda 6.1 milyar TL, sigara başta olmak üzere tütünden beklenen yıllık 70.6 milyar TL’lik ÖTV gelirine karşılık da üç ayda 17.4 milyar TL tahsilat yapıldı. Özel iletişim vergisinde de 6.8 milyar TL’lik bütçe hedefine karşılık üç ayda 1.9 milyar TL tahsilat oldu. Dijital hizmet vergisinde yıllık bütçe hedefi 2.7 milyar TL’ydi. Üç aylık gerçekleşme 1.1 milyar TL oldu.