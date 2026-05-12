Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yusuf Güney davasında yeni gelişme: Ev hapsi kararıyla tahliye kararı!

Yusuf Güney davasında yeni gelişme: Ev hapsi kararıyla tahliye kararı!

12.05.2026 10:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yusuf Güney davasında yeni gelişme: Ev hapsi kararıyla tahliye kararı!

Dijital bir platformda "Ayahuska çayı"na yönelik özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Güney’in "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Dijital platformdaki bir yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Güney'in, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

İlgili Konular: #yusuf güney

İlgili Haberler

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonucu pozitif çıktı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı Son dakika haberi... Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.