Son Dakika... Erdoğan TTB'yi hedef aldı: Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız

24 Ekim 2022 Pazartesi, 19:26

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

AMASRA MADEN FAİCASI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Amasra'daki maden faciası) Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor. Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız.

"TÜRKİYE YÜZYILI"

Kasım ayında Endonezya'da Bali'de yapılacak olan bir dizi yurt dışı programımız olacak. Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu atılımı dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı dönemde hayata geçiriyoruz.

"ALLAH'IN İZNİYLE BİZİ ENGELLEYECEK GÜÇ TANIMIYORUZ"

Partimizi kapatma girişimlerine kadar varan bu tür yanlış girişimlerin artık akla bile gelmeyeceği demokratik olgunluk seviyesine ulaştık. Kifayetsiz siyasetçilerle de ulaştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalistlerin farklı görünüm ve oyunlarıyla boğuştuk. Çifte standartları, gizli açık ambargoları fırsata dönüştürerek kendi göbeğimizi kesecek adımlarla her alanda gücümüze güç kattık. Engelleme çabalarının hepsinin üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Kökenine, inancına, meşrebine, siyasi ve sosyal tercihine bakmadan her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturmakta kararlıyız. Huzurun, gelişme ve kalkınma hamlelerinin engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, işçisi, memur, sanayicisi bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bizi engelleyecek güç tanımıyoruz.

TTB'Yİ HEDEF ALDI

TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Sınır ötesi operasyonlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeye bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Ülkesine ve ordusuna alçakça iftira eden şahsın başındaki Türk'le ile başlamasının milletin her ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Bu çerçevede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırması talimatı verdik. Terör örgütü destekçileri buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız.