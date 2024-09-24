Yusuf Tekin: Talep olduğu sürece imam hatip okulu açmaya devam edeceğiz

Yayınlanma: 24.09.2024 - 22:03

Güncelleme: 24.09.2024 - 22:04

Bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya gelen Tekin, Uzunçarşı esnafını ziyaret ettikten sonra Adapazarı Ticaret Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra, açılışı yapılacak Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçen Tekin, açılış öncesi çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceledi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Şu anda imam hatip okullarımız Türkiye'nin her tarafında, bunun da altını çizerek söylüyorum, toplumsal talebe istinaden kurulmuş, açılmış durumda. Şu rakamın altını özellikle çiziyorum. Burada 28 Şubat zulmünün engelleri gündeme geldiğinde oran olarak ne kadarsa şu anda da aynı orandadır. Yani Türkiye uygun bir noktada.

Öyle sunuyorlar ki 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var.' Hayır toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz.

Özellikle 2014 yılında proje okulu tanımlamasından sonra çok farklı projeler uygulayan imam hatip okullarımız var. Fen bilimleri, sosyal bilimler, fen ve teknoloji programı uygulayan, hafızlık projesi, İspanyolca programı uygulayan imam hatiplerimiz var. Dini musiki alanında, güzel sanatlar alanında, spor alanında proje uygulayan imam hatip okulumuz var. İmam hatip okullarımızın programlarını da öğrencilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda revize ediyoruz."