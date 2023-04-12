Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:32

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:00

Atrvin'in Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 106,57 metreye, depolanan su miktarı da 228,53 milyon metreküpe ulaştı.

İlçenin yanı sıra, yol ve köprülerin sulara gömüldüğü eski yerleşim yerinde, birçok bina da görünmez oldu. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin, anılarla suyun altında kaldığına tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yerlere son kez bakmak için geliyor.

Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği bölgede suların ulaşmadığı noktalarda geri dönüşüm yıkımları sürüyor. Bazı kişiler de kışlık yakacak odununu, suların henüz ulaşmadığı alanlardan karşılıyor.

"AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL"

Anılarının sular altında kaldığını söyleyen Nurettin Demirci, "Ben doğduğumdan beri buradayım. Burada büyüdüm. Çalıştım, çabaladım. Bahçe yaptım burada. Burada sadece anılarımız değil emeklerimiz de var. Geldim şu taşın başında ağladım. Ağlamamak elde değil" dedi.