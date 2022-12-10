Yüzde 123 zam kararı sonrası Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport açıklaması

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:02

Yılbaşından itibaren pasaport harçlarına yüzde 123'lük zam gelecek. Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise 1478 liradan 3295 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNLÜK TALEP 5 KATINA ÇIKTI

Zam gelmeden önce pasaport randevu almak isteyenlerin sayısı arttı, taleplerde patlama yaşandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi.

Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceki uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibariyle 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise 2 katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına; üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildi.

Mağduriyeti önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ile hafta sonu ek mesai yapıldığı belirtilerek, "Kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.