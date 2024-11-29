Yüzlerce kilo zeytin çalmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:27

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:27

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde meydan gelen zeytin hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yapıldı. JASAT ve asayiş timlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bir yurttaşın aracından yaklaşık 800 kilogram zeytin çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.