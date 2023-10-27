TikTok yıldızı valizinde 3 kg uyuşturucu ile yakalandı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:19

Sky News'te yer alan habere göre büyük miktarda uyuşturucu, bavulun içindeki özel bölmeye gizlenmiş olarak bulundu.

Bavul açılırken çekilen görüntülerde Adams'ın, güvenlik görevlileri maddeyi bulurken şaşırdığını belirten tepkiler verdiği görülüyor.

Modou Adams, a British TikTok model has been jailed for almost seven years, after he was caught trying to smuggle 2.9kg of cocaine from Peru to the UK. pic.twitter.com/kbHBQykk0Q — RT (@RT_com) October 27, 2023

Yasadışı uyuşturucunun sokak değerinin 300 bin sterlin (Yaklaşık 10.25 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

ÜLKEYE İLK GELİŞİ DEĞİL

Öte yandan, maddenin bulunması sırasında şaşırdığı gözlemlenen Adams'ın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul ettiği ve bin 500 sterlin (yaklaşık 40 bin TL) para cezası aldığı bildirildi.

İngiliz model ayrıca altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daily Mail'in haberine göre, uyuşturucuyla mücadele savcısı Lincoln Fuentes Adam'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi

"Bu, Adams'ın Peru'ya ilk gelişi değildi. İlk gelişinde de büyük olasılıkla aynı şekilde özel olarak hazırlanmış bir bavulla ülke dışına uyuşturucu çıkarmıştı..."

LÜKS HAYATINI SERGİLİYOR

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Adams, bir taraftan dünyayı gezerken diğer taraftan da sık sık lüks yaşam tarzını sergiliyordu.

Model kısa süre önce Machu Picchu ve Atina'daki seyahatlerinin fotoğraflarını yayınlamıştı.

YAKALANAN İLK 'FENOMEN' DEĞİL

Benzer şekilde, 2021 yılında bir Instagram fenomeni Dubai'de yüklü miktarda uyuşturucu ile uçağa binmeye çalıştıktan sonra tutuklanmıştı.

Ayrıca sosyal medya ünlüleri Lais Crisostomo Aguiar ve arkadaşı Peterson de Souza Fontes de uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmıştı.

İkili, Sao Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda yapılan X-ray taramasında, bavullarındaki gıda takviyesi kapları içindeki kapsüllerde 461 gram uyuşturucu bulunmasının ardından tutuklandı.