Yüzlerce sentetik ecza hapıyla yakalanmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!

Kastamonu'da ekiplerince bir şahsın araç ve üst aramasında 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Yüzlerce sentetik ecza hapıyla yakalanmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:37

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Merkez ilçede C.A. ve T.Ç. adlı şahısların içinde bulunduğu araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıslardan C.A. tutuklandı.


Etiketler: #ecza hap #kastamonu #sentetik #uyuşturucu

İlgili Haberler

MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi

MİT ve Emniyet'ten büyük operasyon: 3 milyon 204 bin sentetik hap ve 27 kilo metamfetamin ele geçirildi
Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Batman’da 8 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 53 bin sentetik ecza ele geçirildi!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 53 bin sentetik ecza ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler