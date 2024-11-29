Yüzlerce sentetik ecza hapıyla yakalanmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!
Kastamonu'da ekiplerince bir şahsın araç ve üst aramasında 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Merkez ilçede C.A. ve T.Ç. adlı şahısların içinde bulunduğu araç ve üstlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 991 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıslardan C.A. tutuklandı.
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