Yüzü yakılmış halde bulunmuştu: Silopi'deki kadın cinayetinde 1 tutuklama

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:54
Yüzü yakılmış halde bulunmuştu: Silopi'deki kadın cinayetinde 1 tutuklama
Abone Ol google-news

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarındaki şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi.

Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu saptandı.

İBRAHİM BARKIN TUTUKLANDI

Olayla ilgili İbrahim Barkın ile Y.K. ve H.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Barkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otopsisi tamamlanan Sakine Kültür'ün cenazesinin Van'a gönderildiği belirtildi.


Kadın kadın cinayeti Silopi Şırnak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler