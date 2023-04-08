Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:35

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:35

Mahir Akkoyun’un tasarımını yaptığı 'Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' yazılı etiketler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınmasından sonra bu kez market raflarında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu “Sana söz bu fiyatlar düşecek” yazılı etiketler yer aldı.

Market raflarında Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı 'Erdoğan Sayesinde' etiketleri viral oldu. Kısa süre içinde market raflarında ve diğer mağazalardaki ürünlerde görülen etiketler Türkiye'deki hayat pahalılığını işaret ediyor.

"BAY KEMAL GELECEK, BU FİYATLAR DÜŞECEK"



Etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görüldü.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarındaki etiketlerde “Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' ibaresi yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları etiketlerin yer aldığı görselleri hesaplarında paylaştı.