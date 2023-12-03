Yüzünde maske elinde tüfek: Kurşun yağdırdı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yüzünde maske elinde pompalı tüfek olan şahıs, işyerine defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayı inceleyen polis, şüphelinin kadın olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım günü Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak’ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünde maske elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca işyerine doğru ateş etti.
Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak işyerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı.
KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İşyerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti.
Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.
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