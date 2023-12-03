Yüzünde maske elinde tüfek: Kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:31

Güncelleme: 03.12.2023 - 14:58

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım günü Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak’ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünde maske elinde pompalı tüfekle oto galerinin önüne gelen bir kişi, defalarca işyerine doğru ateş etti.

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaşanan o anlar ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfek olan şahsın koşarak işyerinin önüne gelip defalarca ateş açtığı ve ardından koşarak uzaklaştığı yer aldı.

KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İşyerindeki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın kadın olduğunu tespit etti.

Saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.