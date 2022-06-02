Yüzünü yıkamak isterken kanala düşen kişinin cesedi bulundu
Adana’da yüzünü yıkmak isterken sulama kanalına düşerek kaybolan şahsın cesedi bulundu.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, gece Tekin Koray (62) yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düşerek kayboldu.
Arkadaşının 112’yi aramasıyla olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Polis sulama kanalında Koray'ı aradı ancak bulamadı. Savcılıktan alınan izinle kanaldaki su kesildi.
Bugün sualtı polisi tekrar kanalda arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Küçükdikili Mahallesi'nde şahsın cesedine ulaşıldı.
Ceset kanaldan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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