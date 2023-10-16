‘Yüzyüzeyken Konuşuruz üyesi sevgilisini darbetti’ iddiası!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:59

Daha önce ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun solisti Kaan Boşnak için de eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı söylenmiş ve bu günlerce konuşulmuştu.

Son olarak grubun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında da bir darp iddiası ortaya atıldı.

“13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOL İLE EVDE TUTULDUM”

Can Tunaboylu’nun sevgilisi Aybike Çelik yaşadıklarını anlattığı bir paylaşımda bulunarak darp izlerinin fotoğrafını paylaştı.

Çelik, “3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü göstermek isterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım. Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.

“BANA İŞKENCE UYGULAMIŞ BU ŞAHSIN…”

Darp raporu alamasın diye hastaneye götürülmediğini söyleyen ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini belirten Aybike Çelik, “Kolumdaki kırık basit tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor” dedi.

TUNABOYLU’DAN AÇIKLAMA

Can Tunaboylu ise eski sevgilisi Aybike Çelik’in anlattıklarının gerçeğe aykırı olduğunu iddia etti. Tunaboylu, kendini ‘durumun anlatıldığı gibi olmadığını’ söyleyerek savundu.