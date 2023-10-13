Torun vahşeti... Babaannesi ve dedesini demir kürekle darbetti

Adana'da Serhat O., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:54
Torun vahşeti... Babaannesi ve dedesini demir kürekle darbetti
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Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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