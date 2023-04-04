Z kuşağı hangi model gelinlikleri tercih ediyor?

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:35

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:12

Bahar aylarının gelmesiyle beraber 2023 yılının moda gelinlikleri ve fiyatları merak konusu oldu. Genç kızların hayali olan bembeyaz gelinliklerin fiyatı 35 binlere kadar çıktı. Bu yılın modası ise pul payetli, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

Yaza kısa bir süre kala Erzincan’da gelinlikler görücüye çıkarılmak için hazırlanıyor. Piyasadaki fiyatlar gelinliğin modeline göre değişirken, her şey dahil gelinlik paket kiralama fiyatları 15 bin TL’den başlarken bir gelinliğin satın alma bedeli ise 35 binlere kadar çıkıyor. 2023 yılının modası ise pul payetli, parlak, kabarık pileli, balon kollu helen ve danteli bohem tarzda balık gelinlikler oldu.

"BU SENENİN MODASI: HELEN VE BALIK GELİNLİKLER"

Yeraltı Çarşısında bulunan bir gelinlik satıcısı olan Mehmet Dumlu, Z kuşağının sade gelinlik tercih ettiğini ve bu senenin modasının helen ve balık gelinlikler olduğunu söyledi.

Dumlu, “Yazın gelmesiyle beraber kır düğünleri yapılıyor. Bu sebeple gelinlik olarak en çok helen gelinlikler tercih ediliyor. Bu senenin bir diğer modası balık gelinliklerimiz. Bu sene balık gelinliklerimiz inanılmaz moda. Balık gelinliklerimizin artı bir durumu da oluyor. Kır düğünlerinde balık gelinliklerimizde danteli bohem tarzda olup konsepte uygun oluyor, mekanı şıkır şıkır olan düğünlerde de tamamıyla ışıltıyla beraber farklı bir hal alabiliyor" dedi.

BAYRAMDAN SONRA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Gelinliğin fiyatları hakkında bilgi veren Mehmet Dumlu, "Kullanılan malzeme, dantel fiyatları gibi etkenler gelinliğin fiyatını aşırı derecede etkiliyor. Dolarla bazlı aldığımız dantellerimiz de oluyor. Elimizden geldiği kadar fiyatları minimumda tutmaya çalışıyoruz. Hiç giyilmemiş bir gelinlik kiralık 3 bin - 15 bin lira arasında, satılık gelinlikler ise 5 bin - 35 binleri buluyor" diye konuştu.

Mehmet Dumlu, gelinlikçilerde bayramdan sonra yoğunluğun olmasını beklediklerini kaydetti.