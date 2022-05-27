'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural'dan açıklama: 'Sözlerim çarpıtıldı'

İktidara verdiği destek mesajlarıyla sık sık gündeme gelen Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi. Ural tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 16:59
'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural'dan açıklama: 'Sözlerim çarpıtıldı'
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Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

İfadeleri sosyal medyada tepki çeken Hakan Ural sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. 

Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence." 


Hakan Ural Kanal D Neler Oluyor Hayatta Z kuşağı

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