Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programında, "Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum" dedi. Bayülgen daha önce de 'influencer'lar için "Hepsi çöp" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Global'de yayınlanan 'Muhabbet Kralı' programına, Okan Bayülgen'in sözleri damga vurdu. Ünlü televizyoncu, "Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum" ifadelerini kullandı.
Programın katılımcılarından sosyolog, Prof. Dr. Barış Erdoğan "Z Kuşağı'na 'hapı yutmuş kuşak' diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa'da da 2. Dünya Savaş'ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacaklar" diye konuştu.
'Z'NİN BİR BÖLÜMÜYLE KAFA BULMAK İSTİYORUM'
Bayülgen de Erdoğan'ın sözlerinin ardından "Ben Z'nin iyilerini hesaba katıp geri kalanıyla sürekli kafa bulma ihtiyacındayım. Yeğenim 'post y'yi pek önemsemiyorum. Y'nin başlangıcı çok güzel ama 'post y'yi sevmiyorum. Z'den hiç hazzetmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa'yı kurtarmak istiyorum" diye konuştu.
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